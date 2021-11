Oroscopo domani 15 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 15 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): darete il meglio

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Sole-Giove vi mette di buonumore e può tirare fuori il meglio di voi. Nonostante le distrazioni è d’aiuto a mantenere la concentrazione per cui direte “sì” a nuove opportunità. L’importante è che siate consapevoli che rischiate di accettare più di quanto possiate davvero gestire. Non stressatevi perché ce la farete! La Luna nel vostro segno vi spiana la strada, vi mette in posizione di vantaggio. Oroscopo domani Ariete 15 novembre amore

In coppia: circolano tensioni, non sarete disposti a fare delle concessioni. Per oggi evitate conversazioni delicate. Soli: con la dissonanza Luna-Venere non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. Ma è solo rimandato… Oroscopo domani 15 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un’azione radicale

Oroscopo domani lunedì 15 novembre Leone umore

Potreste essere tentati di lanciarvi in un’azione radicale per dare il via a un cambiamento riguardo a una situazione che sembra essere bloccata. Tuttavia prima di andare avanti, riflettete molto attentamente alle conseguenze. Dopo aver pensato, può essere che decidiate ancora di procedere, ma fermarvi un attimo se non altro vi darà la possibilità di capire se c’è un altro modo molto più semplice o più giusto.

Oroscopo domani lunedì 15 novembre Leone amore

In coppia: il partner risponderà al vostro desiderio di essere rassicurati. Passerete insieme bei momenti. Soli: occhio a tenta di incantarvi a suon di parole. Cercate di distinguere tra complimento e adulazione.

Oroscopo domani 15 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): perdonare e dimenticare

Oroscopo 15 novembre Sagittario: umore

E’ un lunedì in cui potreste ripensare a una discussione avuta nel recente passato, che vi ha ferito e per questo non ce la fate a dare a una persona la possibilità di riconciliarvi. Con i passaggi attuali potrebbe non essere facile perdonare e dimenticare. Eppure questo è ciò che dovreste fare: se ci sono più motivi per voler fare pace con la persona in questione, anziché tenerla fuori dalla vostra vita, contattarla potrebbe risolvere molti problemi.

Oroscopo domani Sagittario 15 novembre: amore

In coppia: un nulla, una parola secondo voi fuori posto, potrebbe farvi inalberare. Cercate di non esagerare! Soli: un po’ nervosi, non avete intenzione di lanciarvi in una relazione. Oggi avete voglia di stare per conto vostro.

