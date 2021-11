Oroscopo domani 15 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ il momento di mettere uno stop all’indecisione, con i passaggi astrali attuali avete infatti la possibilità di prendere l’iniziativa. Vi trovate ai blocchi di partenza in attesa dell’inizio della gara. Non dovete aspettare che gli altri facciano il primo passo per essere sicuri che potete farlo anche voi. Tenete orecchie e occhi aperti: quando sentite il via, iniziate a correre veloci come il vento!