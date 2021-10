Oroscopo domani 15 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 15 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): trarre il meglio dai cambiamenti

Oroscopo domani Toro umore

Per il vostro segno è un’importante fase di trasformazione, ci sono dei cambiamenti e siete praticamente costretti a seguire il movimento. Cosa che non vorreste fare, è noto quanto il vostro segno sia recalcitrante ai cambiamenti. Il vostro desiderio sarebbe quello di tornare indietro. Anziché subire, cercate di trovare, per quanto vi è possibile, delle idee per trarre il meglio da ciò che accade.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: per mantenere una buona intesa è necessario un po’ di impegno. Ogni tanto è bene reinventare la relazione. Soli: potrebbe riaffacciarsi un/a ex e sarete perplessi. Avete nostalgia dei momenti a due ma questo ritorno al passato non deve solo compensare la mancanza d’affetto.

Oroscopo domani venerdì 15 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): bando alla riservatezza

Oroscopo domani venerdì 15 ottobre Vergine umore

Il buon aspetto Sole-Giove punta i riflettori sul lavoro, sugli affari in modo positivo. Potrebbe arrivare un’offerta ottima e sarebbe un peccato ignorarla. Non dovrete entrare in allarme se per concludere ci vorrà un po’ di tempo: vale la pena di aspettare. Il transito, inoltre, parla della della vostra autostima: bando alla timidezza, alla riservatezza e nel lavoro fate del vostro meglio per raggiungere i vostri obbiettivi o chiedere ciò che volete.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 15 ottobre 2021

In coppia: il lavoro, i vari impegni vi impediscono di dedicare un po’ di tempo al partner. Occhio alle discussioni… Soli: un incontro è possibile ma evitate di razionalizzare, puntare l’attenzione con pignoleria su alcuni dettagli.

Oroscopo domani venerdì 15 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): decisioni radicali

Oroscopo di domani venerdì 15 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

L’eccellente aspetto Sole-Giove, illumina il settore del lavoro: se la situazione non è stata di tutto riposo, oggi tornerà l’ottimismo. Il transito rende la giornata ideale per appagare le vostre ambizioni, dare un colpo d’acceleratore alla carriera. Al contempo, con la dissonanza Sole-Plutone, potreste sentirvi pronti a esaminare ciò che vi impedisce di ottenere il successo e prendere delle decisioni radicali.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 15 ottobre

In coppia: circolano tensioni, gli sbalzi d’umore rischiano di scatenare situazioni esplosive. Chiudete un occhio su cose senza importanza.

Soli: avvertite il freddo della solitudine. Tuttavia, potrebbe esserci un incontro e la persona saprà come riscaldare il vostro cuore.

