Oroscopo domani 15 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una pausa di riflessione

Oroscopo domani Ariete umore

Marte, vostro pianeta governatore, entra in Bilancia dove sosterà fino al 30 ottobre. In questo periodo sarete inclini ad andare incontro alle persone, a scendere a qualche compromesso. Al contempo se c’è una o più cose nascoste, bloccate o eluse in alcune relazioni, non sarete più disposti a tollerare. Con questo passaggio non è il momento delle decisioni: prima di prenderne una qualsiasi, concedetevi una pausa di riflessione.

Oroscopo domani Ariete 15 settembre amore

In coppia: tendenza a sottolineare i difetti del partner. Cercate invece di esaltare le sua qualità.

Soli: la gentilezza ripaga, per cui abbondate – senza essere falsi – in complimenti anziché criticare…

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): più produttivi

Oroscopo domani mercoledì 15 settembre Leone umore

Marte da oggi si sposta in Bilancia – fino al 30 ottobre – nel vostro settore della comunicazione. E’ il transito per voi ideale per socializzare nel lavoro, acquisire nuovi clienti o interagire con i colleghi. Il passaggio tuttavia può evidenziare qualche problema di lavoro in corso o creare un po’ di stress. A parte ciò è un ottimo periodo per essere più produttivi, ma dovrete rispettare il vostro bisogno di riposo e seguire uno stile di vita sano.

Oroscopo domani mercoledì 15 settembre Leone amore

In coppia: molto attenti nei confronti del partner e, per una volta, sarete molto spontanei, non vi porrete mille domande. Soli: desiderate avere relazioni di spessore e oggi potete contare su un fascino irresistibile!

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ottenere il successo

Oroscopo 15 settembre Sagittario: umore

Con Marte in Bilancia – fino al 30 ottobre – sarete in grado di raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro o personali senza sacrificare gli uni a vantaggio degli altri. Un equilibrio che vi permetterà di ottenere il successo! Il pianeta rosso sosta nel vostro settore delle amicizie e potrebbero emergere delle tensioni: ma sarà d’aiuto a portare allo scoperto cos’è che eventualmente va cambiato per gestirle meglio.

Oroscopo domani Sagittario 15 settembre: amore

In coppia: farete dei progetti con il partner, siete entrambi ottimisti e motivati, decisi a concretizzarli!

Soli: meno esigenti, più elastici, vedete le persone in una prospettiva diversa. La tolleranza vi permette di stringere nuovi contatti.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:MOTIVATI E CORAGGIOSI

GEMELLI: FIDUCIA E AUTOSTIMA

CANCRO: RISOLVERE I PROBLEMI RIGUARDANTI LA CASA

VERGINE: IL DENARO E’ UNA PRIORITA’

BILANCIA: ESSERE EGOISTI E’ UN BENE

SCORPIONE:PENSARE MENO ALLE RESPONSABILITA’

CAPRICORNO:UNA SFERZATA DI ENERGIA

ACQUARIO:VOLONTA’ DI RIUSCIRE

PESCI:SALDARE QUALCHE DEBITO