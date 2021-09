Oroscopo domani 15 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fiducia e autostima



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 15 settembre 2021

Marte in Bilancia, da oggi e fino al 30 ottobre, per il vostro segno rappresenta una ventata di aria fresca. Restituisce energia, coraggio, fiducia e autostima! Il pianeta rosso sosterà nel vostro settore della gioia, della creatività, del divertimento e darà una piacevole accelerata alla vita sociale. Con questo transito funziona un approccio diretto ma attenzione se sarete impazienti o presuntuosi, dovrete controllarvi.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 15 settembre: amore

In coppia: le vostre aspettative sono legittime ma oggi il partner sottolinea il lato esigente della vostra personalità. Puntate al compromesso! Soli: siete un po’ chiusi, stranamente poco disposti a comunicare. Il che non vi rende molto attraenti…

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): essere egoisti è un bene

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 15 settembre: umore

Fino al 30 ottobre, Marte sosterà nel vostro segno: farete il pieno di energie, avrete carisma, sicurezza in voi stessi, coraggio, per perseguire i vostri obbiettivi. anche se dovete mettere in conto dei momenti in cui sarete particolarmente irritabili, impazienti e dovrete necessariamente canalizzare le energie. Potreste essere un po’ egoisti ma visto che vi mettete sempre al secondo posto, è un atteggiamento che vi farà un gran bene!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 15 settembre: amore

In coppia: Marte nel vostro segno dopa l’eros e Venere risveglia emozioni forti. Un mix che regalerà passione e dolcezza! Soli: nessuna difficoltà a conquistare! Una persona che vi attrae – o un/a ex – potrebbe lanciare segnali. Andrà tutto alla grande.

Oroscopo domani 15 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): volontà di riuscire

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 15 settembre: umore

Marte in Bilancia, fino al 30 ottobre, decuplica la vostra volontà di ottenere la riuscita. Vi batterete per imporre le vostre idee, le opinioni e, in effetti, sarete molto convincenti! Chi vi circonda sarà pronto a supportarvi. Dopo un periodo di mancanza di entusiasmo, avrete voglia di nuove avventure ed esperienze, di viaggiare: il pianeta invia la sferzata di energia ed entusiasmo di cui avete bisogno.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 15 settembre: amore

In coppia: con Marte in Bilancia, avrete voglia di ri-conquistare il partner! Il desiderio è reciproco, la giornata è ricca di belle emozioni.

Soli: il pianeta rosso vi rende intraprendenti. Fascino, sensualità e senso dell’umorismo vi permetteranno di farvi notare, apprezzare e conquistare.

