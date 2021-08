Oroscopo domani 16 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): appianare i malintesi

Oroscopo domani Ariete umore

Venere sbarca in Bilancia, fino al 10 settembre sosterà nel vostro settore delle relazioni. Le prossime settimane saranno perfette per appianare malintesi, stringere nuovi contatti e rafforzare i legami. In questo periodo saranno particolarmente favoriti i compromessi, i contratti, le negoziazioni. È un momento eccellente per entrare in società, concludere affari reciprocamente vantaggiosi o dare il via a un’attività in proprio.

Oroscopo domani Ariete 16 agosto amore

In coppia: voglia di armonia ed equilibrio nella relazione e farete di tutto per riuscirci.

Soli: Venere favorisce le relazioni romantiche e rende più facile che mai attirare e conquistare!

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): molto affascinanti

Oroscopo domani lunedì 16 Leone umore

Venere, fino al 10 settembre, sosterà in Bilancia nel vostro settore della comunicazione. Sarete molto affascinanti e qualsiasi tipo di trattativa di snoderà agevolmente. Il transito è perfetto per il networking con persone sulla vostra lunghezza d’onda, ma è inoltre eccellente per parlare di questioni che richiedono tatto e sensibilità. Sarete infatti in grado di intuire ciò che vogliono gli altri e ciò sull’esito di qualsiasi conversazione, fare la differenza.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: la voglia di evadere, viaggiare, oggi è forte. Ma lo è altrettanto per il partner?

Soli: fascino, carisma, vi mettono in grado di conquistare ovunque, a tutto campo!

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): contatti fondamentali per il lavoro

Oroscopo 16 agosto Sagittario: umore

Con Venere in Bilancia, fino al 10 settembre, amplierete il giro delle conoscenze, anche online. I contatti che stabilirete ora potrebbero essere fondamentali per i vostri progetti oppure trasformarsi più semplicemente in amicizie stimolanti e divertenti. Condividere con gli altri il talento o le vostre competenze vi farà ottenere risultati eccellenti. Migliorare il giro delle conoscenze potrebbe essere il trampolino di lancio verso la felicità e le possibilità di successo!

Oroscopo domani Sagittario 16 agosto: amore

In coppia: di buonumore, affascinanti: è il mix giusto per ravvivare la fiamma dell’amore!

Soli: vi siete emotivamente ripresi? Lasciatevi andare, uscite: negli affari di cuore è una giornata in cui tutto è possibile!

