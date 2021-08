Oroscopo domani 16 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): gustare i piaceri della vita



Oroscopo domani Gemelli lunedì 16 agosto 2021

L’arrivo di Venere in Bilancia, fino al 10 settembre, vi dota di grande fascino, accentua il desiderio di armonia, di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. E’ un periodo ottimo per uscire con gli amici e gustare insieme le cose belle e buone che offre la vita. Potreste aver voglia di dare il via a un nuovo hobby oppure trascorre più tempo in famiglia o dedicarvi a un progetto creativo. E’ il momento ideale per farlo!

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 16 agosto: amore

In coppia: le dimostrazioni d’affetto decuplicano la complicità, la relazione si rafforza.

Soli: più ottimisti, oggi con il fascino di cui vi dota Venere, farete una strage di cuori.

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Venere vi rende magnetici

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 16 agosto: umore

Venere entra nel vostro segno, dove sosterà fino al 10 settembre. Il fascino, il magnetismo sono al top, ed è il periodo migliore dell’anno per coccolarvi, rinnovare il look. Il vostro pianeta guida migliora la capacità di negoziare, la sensibilità nei confronti di chi vi circonda. Sarete ottimi ascoltatori ma ci saranno dei momenti in cui anziché adattarvi dovrete esprimere con fermezza il vostro punto di vista. In poche parole, dovrete essere risoluti!

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 16 agosto: amore

In coppia: è una giornata in cui più che mai capirete che siete fatti l’uno per l’altro. L’atmosfera è molto romantica.

Soli: fascino, tenerezza, carisma vi permetteranno una persona che conoscete da tempo.

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vivere nuove esperienze

Oroscopo domani Acquario di lunedì 16 agosto: umore

L’arrivo di Venere in Bilancia – sosterà fino al 10 settembre – accentuerà il desiderio di ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze, sviluppare nuove idee che vi porteranno in territori sconosciuti. Potrebbe anche trattarsi di cose semplici: provare ad esempio un nuovo ristorante etnico ed essere entusiasti dell’esperienza. Sarete incuriositi da persone con background diversi dal vostro, che hanno delle storie e avventure da raccontare.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 16 agosto: amore

In coppia: se c’è disaccordo riguardo un progetto a due, non ne fate un dramma. E’ una cosa che accade in tutte le relazioni.

Soli: l’incontro con una persona prenderà immediatamente una piega importante. Non è un colpo di fulmine ma somiglia comunque molto…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: APPIANARE I MALINTESI

TORO: PRENDERE LE COSE CON LEGGEREZZA

CANCRO:SERENITA’ IN FAMIGLIA

LEONE: MOLTO AFFASCINANTI

VERGINE: MIGLIORAMENTO NELLE FINANZE

SCORPIONE:CHIARIRE UN PROBLEMA

SAGITTARIO: CONTATTI FONDAMENTALI PER IL LAVORO

CAPRICORNO: PASSI AVANTI NELLA CARRIERA

PESCI: FORTUNA SUL FRONTE DENARO