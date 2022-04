Oroscopo domani 16 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): tensioni nelle relazioni

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni, fa emergere le emozioni, le tensioni, soprattutto quelle che avete volutamente ignorato. Se ci sono stati problemi avete la possibilità di parlarne e trovare un modo per ristabilire la pace. Al contempo, altri aspetti astrali potrebbero spingervi a qualche acquisto impulsivo. Un oggetto vi sembrerà irresistibile ma nel giro di poco tempo potreste accorgervi che avete fatto una spesa inutile…

Oroscopo domani Ariete 16 aprile amore

In coppia: cercate di ascoltare di più il partner, fate sentire che è al centro della vostra attenzione! Soli: un incontro potrebbe essere magico: scatterà l’effetto calamita sarete immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda! Oroscopo domani 16 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): emozioni altalenanti Oroscopo domani sabato 16 aprile Leone umore

Le emozioni oggi sono altalenanti dunque se parlerete di questioni delicate potrebbe essere necessaria una maggiore attenzione. Vi accorgerete di essere più emotivi di quanto pensavate e nella conversazione mostrare il vostro stato d’animo. Rischiate di reagire in modo eccessivo, soprattutto se una persona dovesse provocarvi. Al contempo, evitate di dare consigli non richiesti a familiari e amici.

Oroscopo domani sabato 16 aprile Leone amore

In coppia: bando alle paure, alle inquietudini: queste emozioni hanno un impatto negativo sulla relazione. Soli: pur non rinnegando il passato amoroso, oggi noterete gli errori che potreste aver commesso. E’ un’ottima cosa.

Oroscopo domani 16 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio a spendere troppo

Oroscopo 16 aprile Sagittario: umore

Il Plenilunio in Bilancia accende il desiderio di movimentare la vita sociale e divertirvi ma fate attenzione: se uscirete con gli amici potreste spendere troppo… Trovate dei modi per distrarvi ugualmente ma senza che vi costi un occhio della testa. Su un altro piano: se in mente avete un grande progetto al momento potreste avere difficoltà a concretizzarlo ma tenete presente che alla fine ci riuscirete!

Oroscopo domani Sagittario 16 aprile: amore

In coppia: potreste non avere la minima voglia di parlare di progetti futuri ma il partner vi costringerà… Soli: è un sabato in cui potete conquistare chi volete! E non è escluso che siate tentati di iscrivervi a un club o in palestra… Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

