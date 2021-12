Oroscopo domani 16 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): uno splendido futuro

Oroscopo domani Ariete umore

Anche se in alcuni momenti potreste dubitarne, davanti a voi c’è uno splendido futuro. E con Marte in Sagittario, nei prossimi giorni e settimane sarete disposti a correre più rischi e cogliere nuove opportunità. E potreste rimanere sorpresi di quanto progredirete e di quanto ha successo ciò che intraprendete. Su un altro piano: l’esercizio fisico è un ottimo modo per eliminare lo stress accumulato.

Oroscopo domani Ariete 16 dicembre amore

In coppia: esprimete il vostro attaccamento e l’amore che provate per il partner. Se avete qualche preoccupazione parlarne vi permetterà di trovare insieme una soluzione. Soli: vi porrete delle domande e cercherete delle soluzioni per uscire da una solitudine che ormai sta diventando pesante. Oroscopo domani 16 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): di fronte a una sfida Oroscopo domani giovedì 16 dicembre Leone umore

In questo momento la presenza di Marte in Sagittario vi rende molto determinati e coraggiosi: Se volete davvero qualcosa, fate di tutto per ottenerlo, anche se c’è da lottare non vi tirate indietro. Nelle prossime settimane, potreste trovarti di fronte a una sfida a cui non potrete resistere. Una persona potrebbe sfidarti a provare qualcosa che sapete non sarà facile. Ma riuscirete e ne sarete orgogliosi!

Oroscopo domani giovedì 16 dicembre Leone amore

In coppia: l’umore è variabile e il tuo partner non saprà come comportarsi. Cercate di non essere aggressivi. Soli: potrebbe esserci un incontro inaspettato, ma il vostro atteggiamento potrebbe giocare brutti scherzi e spaventare la persona.

Oroscopo domani 16 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): scegliere gli obbiettivi con saggezza

Oroscopo 16 dicembre Sagittario: umore

La sosta di Marte nel vostro segno, vi dota di super energie e avete la sensazione che tutto sia possibile. In ogni caso evitate di fare mille cose contemporaneamente: se infatti non doveste raggiungere gli obbiettivi sarete ovviamente scoraggiati. Procedete con calma: il transito durerà ancora per alcune settimane, dunque avete tempo per scegliere i vostri obbiettivi con saggezza e portarli avanti con impegno.

Oroscopo domani Sagittario 16 dicembre: amore

In coppia: grande voglia di uscire dal quotidiano e sorprenderete il partner con una iniziativa originale e divertente.

Soli: al momento privilegiate flirt, storie poco impegnative che vi fanno provare leggerezza.

