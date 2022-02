Oroscopo domani 16 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): siete amici preziosi

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Leone vi fa prevedere un successo, sentite che realizzerete un progetto o che sarete in grado di cogliere un’opportunità. Il transito accentua il desiderio di entrare velocemente in azione per ottenere il riconoscimento atteso. Tuttavia siete molto impazienti, forse nel timore che qualcuno vi sorpassi… Al contempo questo Plenilunio rivela che sarete amici preziosi, solidali, pronti a dare una mano.

Oroscopo domani Ariete 16 febbraio amore

In coppia: il desiderio del lusso solletica il vostro cuore, Volete condividere con il partner qualcosa di molto bello, molto costoso, per dimostrare il vostro impegno e la forza del vostro amore!

Soli: le energie odierne accentuano la vostra autostima, vi rendono molto attraenti. È la giornata perfetta per conquistare il cuore di una persona. Oroscopo domani 16 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): pensare alle vostre esigenze Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio Leone umore

In questo momento dedicate a chi vi circonda tempo ed energia ma la Luna Piena nel vostro segno mette fine alla modalità in automatico e risveglia forti bisogni ed esigenze personali. Può essere una giornata di rivelazioni e realizzazioni significative riguardo ai vostri veri sentimenti su una questione. Il passaggio indica che è tempo di ammettere con voi stessi la necessità di un cambiamento positivo.

Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio Leone amore

In coppia: gli aspetti astrali odierni potrebbero far arrivare un evento importante nella vita a due. Soli: finalmente state voltando pagina, soprattutto se non siete riusciti a eliminare il ricordo di un/a ex. E’ una buona notizia. Siete pronti per una nuova storia!

Oroscopo domani 16 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): retribuiti quanto meritate

Oroscopo 16 febbraio Sagittario: umore

Con la Luna in Leone, dovreste riflettere su tutto ciò che nel lavoro, avete appreso o sperimentato negli ultimi sei mesi. E’ il momento di capire cosa applicare andando avanti così da poter progredire. La congiunzione Venere-Marte in Capricorno al contempo indica che dovete imporre le competenze, la professionalità: dovete essere retribuiti esattamente quanto meritate.

Oroscopo domani Sagittario 16 febbraio: amore

In coppia: nonostante le difficoltà che potreste aver attraversato, siete sempre uniti. E ancora oggi vi tenete per mano. Soli: sfrutterete pienamente i vantaggi del vostro status. Conoscerete contemporaneamente due persone. Liberi come l’aria li affascinerete entrambi. Tanto per capire chi è quello/a giusto per voi…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PIU’ ATTENZIONI ALLA VITA PERSONALE

GEMELLI:STOP ALLE DISCUSSIONI

CANCRO:UN’EVOLUZIONE NELLE FINANZE

VERGINE:PROCEDERE A UN RITMO LENTO

BILANCIA:C’E’ CHI TENTA DI FARVI LE SCARPE

SCORPIONE: OVUNQUE FARETE UN’OTTIMA IMPRESSIONE

CAPRICORNO:DARE IL VIA A UN CAMBIAMENTO

ACQUARIO:AVETE LA VITTORIA IN TASCA

PESCI:PRENDERE CURA DI VOI STESSI