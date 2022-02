Oroscopo domani 16 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il Plenilunio in Leone potrebbe dopare l’ego di alcune persone che vi circondano e che creano un’atmosfera poco piacevole. Anche se solitamente siete in grado di gestire persone e situazioni, oggi sarà un po’ complicato. Chi, ad esempio, vi è stato di supporto improvvisamente oggi potrebbe entrare in competizione con voi. Oppure potreste trovarvi alle prese con una persona gelosa intenzionata a farvi le scarpe. Tranquilli, non ce la farà!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 16 febbraio: amore

In coppia: in programma ci sono baci, parole dolci e gesti teneri, riaccenderete la fiamma della passione! Soli: attraenti, adorabili, oggi non saprete a chi dare i resti… Farete una strage di cuori!

Oroscopo domani 16 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avete la vittoria in tasca