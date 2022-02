Oroscopo domani 16 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: esprimerete i sentimenti apertamente, in modo diverso dal solito. Il partner sarà sorpreso e penderà dalle vostre labbra. Soli: pronti a fare una dichiarazione a chi vi attrae e lo farete così sinceramente che l’altro/a non crederà alle proprie orecchie. Farete centro! . Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): procedere a un ritmo lento Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio Vergine umore

Il Plenilunio in Leone sosta alle spalle del vostro segno e fa emergere emozioni nascoste. Rappresenta un invito a procedere a un ritmo lento, svolgere solo l’indispensabile. Potreste riflettere su una questione spiacevole e voler trovare una soluzione definitiva. La buona notizia è che ce la farete: se nel lavoro avete avuto una delusione o se siete preoccupati per la salute, risolverete al meglio.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di mercoledì 16 febbraio 2022

In coppia: è tempo di decisioni: un cambio di rotta? Nuovi progetti a due? Il partner, come sempre sarà presente. Soli: in una storia che evolve lentamente, l’amore e la passione oggi raggiungeranno il picco.Vi sentite pronti a parlare dei vostri sentimenti? Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dare il via a un cambiamento Oroscopo di domani mercoledì 16 febbraio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna Piena in Leone vi spinge a dare il via a quei cambiamenti che ritenete necessari nella vostra vita. Potreste averci riflettuto per un po’ di tempo e ora gli eventi vi metteranno in grado, rapidamente, di realizzarli. Questo transito vi dà la determinazione per andare oltre comportamenti, situazioni e persino amicizie del passato che rappresentano una zavorra. Nei prossimi sei mesi, scoprirete che investire su voi stessi, sul vostro futuro è più importante delle serate con gli amici, il che potrebbe farvi perdere i contatti con alcuni.