Oroscopo domani 16 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): ipersensibili e permalosi

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Cancro, è una giornata in cui siete ipersensibili e un po’ permalosi. Avrete alti e bassi d’umore e difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. I passaggi odierni potrebbero mettere in evidenza un problema che vorreste risolvere e sensibili come siete, lo noterete ancora di più. La congiunzione Sole-Plutone in Capricorno tuttavia potrebbe dotarvi di determinazione per risolvere.

Oroscopo domani Ariete 16 gennaio amore

In coppia: cercate di essere pazienti, non sfogate l’aggressività sul partner. Fate sport, esercizio fisico, rilassatevi!

Soli: approfondirete una conoscenza. Non indossate maschere, non abbiate timore di essere voi stessi! Oroscopo domani 16 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una messa a punto Oroscopo domani domenica 16 gennaio Leone umore

Il vostro è un segno di Fuoco sempre dinamico e determinato ma con i passaggi odierni potrebbe non essere così. Avete bisogno di una messa a punto! In che modo? Il programma della giornata dovrebbe essere il seguente: riposare, concedervi qualche gratificazione alimentare – peccatucci di gola – praticare attività che vi regalano benessere o incontrare soltanto persone positive.

Oroscopo domani domenica 16 gennaio Leone amore

In coppia: in sintonia, c’è uno scambio di parole d’amore… E’ una domenica romantica. Soli: potreste essere in vena di regolare i conti con un/a ex o una persona che vi corteggia in modo invadente. Lo farete?

Oroscopo domani 16 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): controllare i conti

Oroscopo 16 gennaio Sagittario: umore

E’ una domenica in cui la cosa migliore è dare un’occhiata ai conti, capire se il budget è in equilibrio, controllare se ci sono fatture inevase. D’accordo, non è divertente né piacevole ma è un compito necessario. Quando avrete terminato, proverete autentico sollievo e soddisfatti di aver compiuto il vostro dovere. Il vostro segno, solitamente tende ad accumulare le bollette salvo poi ricevere delle lettere di sollecito…

Oroscopo domani Sagittario 16 gennaio: amore

In coppia: Venere vi spinge a vivere pienamente la relazione, guardare al futuro tenendovi per mano. Soli: totalmente aperti a nuovi incontri, se oggi ne farete uno è molto probabile che con l’altra persona vi capirete a meraviglia!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: DARE E RICEVERE AFFETTO

GEMELLI:CHIUDERE UN’AMICIZIA

CANCRO:SENTIRETE UN AMICO PERSO DI VISTA

VERGINE: PROGETTI CON GLI AMICI

BILANCIA:A DETTARE LEGGE SIETE VOI

SCORPIONE:EVADERE DAL QUOTIDIANO

CAPRICORNO:MAGNETISMO AL TOP

ACQUARIO: LIBERARE LA MENTE

PESCI: DOMENICA IN FAMIGLIA