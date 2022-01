Oroscopo domani 16 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Siete molto legati ai vostri amici ma con uno/a in particolare oggi potreste sentire che è tempo di chiudere la relazione, soprattutto se in sua compagnia provate disagio, non vi capite. Se lo/a conoscete molto bene, ovviamente non sarà facile rompere, tuttavia con la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno oggi capirete che è ormai arrivato il momento e non tornerete indietro.

Soli: potreste decidere di chiudere un flirt che non vi interessa più. Non ve ne pentirete.

In coppia: la tendenza è quella di “stimolare” il tuo partner che, ai vostri occhi, in questo momento è un po’ apatico.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 16 gennaio: umore

Il vostro segno è uno dei più accomodanti e disponibili dello zodiaco e spesso il risultato è che dare uno mano agli altri, non avete tempo per voi. Ma oggi, con la congiunzione Sole-Plutone in Capricorno a dettare legge in famiglia dovete essere voi. Seppure mantenendo la consueta gentilezza, sfruttate queste vibrazioni per assegnare dei compiti, stabilire dei limiti. Senza per questo sentirvi in colpa! Oroscopo domani Bilancia di domenica 16 gennaio: amore In coppia: gioiosa e gratificante, complice e solidale, la relazione sarà cullata da un’atmosfera morbida e armoniosa. Soli: spinti a trascorrere del tempo con amici molto stretti e forse alcuni vi presenteranno nuove persone. Oroscopo domani 16 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): liberare la mente

Oroscopo domani Acquario di domenica 16 gennaio: umore

Le emozioni, l’immaginazione e la creatività oggi sono accentuate. E’ la giornata ideale per dedicarvi a un hobby o scoprirne uno nuovo in grado di scatenare il vostro interesse. Al contempo, è una domenica in cui volendo potete eliminare oggetti, vestiti che non utilizzate più. Fare piazza pulita sarà d’aiuto anche a liberare la mente dai mille pensieri che attualmente la ingombrano. Mercurio nel vostro segno in moto retrogrado vi spinge infatti a riflettere senza sosta sulle scelte del passato, presenti e future.

Oroscopo domani Acquario di domenica 16 gennaio: amore

In coppia: è una domenica in cui non smetterete un attimo di coccolare, ricoprire di tenerezza il partner.

Soli: successo nelle conquiste! Potreste incontrare la perla rara, quella che aspettate da tempo.