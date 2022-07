Oroscopo domani 16 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Nel fine settimana, la vostra tendenza sarà quella di trasformare in un dramma cose di poco conto: evitate, dunque, di preoccuparvi eccessivamente. Si tratta solo di uno stato d’animo e non della realtà. Proteggetevi da queste emozioni, dalle paure: rappresentano il vostro punto debole. Una serata tranquilla a casa porterà più chiarezza mentale, vi permetterà di dare un senso alle emozioni.

Oroscopo domani Ariete 16 luglio amore

Il Sole e Mercurio in Cancro sostano alle spalle del vostro segno: avvertite il bisogno di rilassarvi, trascorrere del tempo in buona compagnia e coccolarvi Ma se ci sono progetti su cui lavorare o questioni che devono essere risolte, potreste essere costretti a rimboccare le maniche. Al contempo i passaggi sono d’aiuto a staccarvi da relazioni o schemi malsani che non hanno contribuito positivamente al vostro percorso.

Potreste chiedervi a che gioco sta giocando una persona cara o un collega ed effettivamente non sarebbe strano se avesse qualcosa da nascondere. Ma probabilmente non è per il motivo che pensate e presto lo scoprirete. Quando vi renderete conto che non ha nulla a che fare con voi sarete pronti a partecipare.