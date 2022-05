Oroscopo domani 16 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): tenere a freno la lingua

Oroscopo domani Ariete umore

Prima di parlare pensateci due volte, tenete a freno la lingua. Potreste offendere chi vi circonda e la minima critica essere interpretata erroneamente come un terribile insulto. In caso di dubbio, tenete la bocca chiusa. Rivolgete la vostra attenzione al vostro mondo interiore, concentratevi sulle vostre emozioni. Cercate di ridurre al minimo il chiacchiericcio mentale e riflettete maggiormente su come vi sentite anziché su ciò che pensate.

Oroscopo domani Ariete 16 maggio amore

In coppia: evitate la permalosità fuori luogo o di imporre le vostre idee. Calma! Soli: conoscersi, piacersi e scoprirsi sono tutti passaggi che contribuiscono a costruire una relazione d’amore bella e duratura. Controllateli tutti! Oroscopo domani 16 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): è in arrivo un cambiamento Oroscopo domani lunedì 16 maggio Leone umore

Con la Luna Piena in Scorpione evitate che l’ansia prenda il sopravvento e vi impedisca di andare avanti con qualcosa di importante. Se sentite di essere sulla strada giusta, potreste chiedervi perché siete tanto esitanti. Potrebbe forse esserci una certa resistenza. In fondo potreste preferire lasciare le cose come stanno. Eppure, che siate pronti o meno, il cambiamento arriverà e potrebbe comportare una rivoluzione. Oroscopo domani lunedì 16 maggio Leone umore

In coppia: se avete sbagliato, assumetevi la responsabilità e non cercate di cambiare il partner. Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio ma non dovete avere fretta. Aspettate che arrivi una relazione appagante.

Oroscopo domani 16 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): migliorare la vostra situazione

Oroscopo 16 maggio Sagittario: umore

Se al momento vi sentite abbattuti, la Luna Piena in Scorpione al vostro segno consiglia di fare un passo indietro e pensare a come migliorare la vostra situazione. È il momento di mollare qualcosa. Liberandovi di quegli aspetti della vostra vita che non funzionano più, vi sentirete liberi e più felici. Il Plenilunio odierno indica che deve accadere qualcosa. Lo sapete, dunque fate dei progetti e agite di conseguenza!

Oroscopo domani Sagittario 16 maggio: amore

In coppia: amate profondamente il partner, ma temete che non provi la stessa intensità. Perché vi fate del male? Soli: pianificare una relazione è garanzia di fallimento. Smettete di decidere da soli: rischiate di non concludere nulla.

