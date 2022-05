Oroscopo domani 16 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna Piena in Scorpione se avete avuto problemi di lavoro o in alcuni aspetti del quotidiano che non funzionano più, ora al riguardo sarete spinti a fare qualcosa. Ci sono dei momenti in cui tutti capiamo che quando è troppo è troppo e potrebbe essere per voi uno di quelli. Deciderete dunque di seguire la voce del cuore e fare ciò che avreste dovuto mettere in atto già qualche tempo fa.

L’odierno Plenilunio in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Cosa comporta? Se sarete pronti ad affrontare i problemi di denaro e trovare una strada positiva da imboccare, potrebbe significare la fine di qualsiasi difficoltà. Il transito rappresenta un’opportunità per mollare quelle spese quotidiane inutili e muovervi in modo diverso. Una volta dato il via, la situazione migliorerà. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 16 maggio: amore In coppia: è possibile che il partner oggi vi sembri freddino. Anziché innervosirvi pensate che potrebbe avere un problema di lavoro… Soli: il morale oggi non è al top… Tuttavia tenete presente che la ruota dell’amore tornerà a girare. Oroscopo domani 16 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arrivano delle opportunità Oroscopo domani Acquario di lunedì 16 maggio: umore

La Luna Piena in Scorpione per il vostro segno non è il massimo e la sua dissonanza con Saturno potrebbe scatenare la sensazione di non essere all’altezza di una situazione o che tutto vada nel verso sbagliato. Potrebbe essere necessario prendere inoltre in seria considerazione l’idea di operare un cambiamento nel lavoro e che, probabilmente, sarà inevitabile. Tranquilli, arriveranno ottime opportunità.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 16 maggio: amore

In coppia: di malumore, impazienti, ce l’avete persino con il partner. Per oggi, se non volete scatenare tensioni meglio stare un po’ a distanza.

Soli: circola insoddisfazione, esitazione, avete dei dubbi e di sicuro la socievolezza lascia a desiderare. Evitate incontri, aspettate che passi il temporale.