Oroscopo domani 16 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Soli: negli affari di cuore oggi non sono previsti cambiamenti. Un/a ex potrebbe essere ancora molto presente nei vostri pensieri. Circola nostalgia e scatena dei rimpianti.

La Luna Piena in Scorpione è ben posizionata e potrebbe essere appagante se non fosse in dissonanza con Saturno, aspetto privativo e forse umiliante. Probabilmente vi renderete conto che siete stati deboli, che avete accettato una situazione da cui invece avreste dovuto prendere le distanze. Ma ora, volendo, potete allontanarvi: può dispiacere ma non è un fallimento. Andate incontro a ciò che vi somiglia!

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 16 maggio 2022

In coppia: qualche disaccordo sulle finanze ma non dovrebbe avere delle conseguenze. Per riscaldare l'atmosfera e trascorrere una bella serata puntate sulla tenerezza. Soli: ci sono degli incontri ma le persone purtroppo non soddisfano le vostre aspettative.

Oroscopo domani lunedì 16 maggio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): alla larga dai drammi degli altri

La Luna Piena in Scorpione può far nascere una splendida amicizia e forse, scatenare qualche “dramma” nella vita sociale. Se il fatto non vi riguarda personalmente, prendete le distanze. Su un altro piano: tenete presente che raggiungerete gli obbiettivi che avete in mente. Dovete avere solo un po’ di pazienza e per voi non è un problema anzi è un qualità che in molti invidiano.