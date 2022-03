Oroscopo domani 16 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): cercate di essere pazienti e pratici

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Vergine di questo mercoledì al vostro segno consiglia di essere pazienti e pratici anziché cullarvi in una illusione. Se sperate che raggiungerete un obbiettivo senza che alziate un dito rischiate di aspettare a lungo… Cercate invece di suddividere l’obbiettivo da raggiungere in piccole tappe facilmente realizzabili e avrete la situazione sotto controllo. Potrebbe essere d’aiuto anche il consiglio di una persona.

Oroscopo domani Ariete 16 marzo amore

In coppia: se avete intenzione di chiarire una questione, non ci saranno problemi. Lo farete senza scatenare discussioni. Soli: potrebbe scattare un’attrazione: lasciatevi travolgere dalla magia del momento! Sarà un’avventura molto intensa. Oroscopo domani 16 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di esitare Oroscopo domani mercoledì 16 marzo Leone umore

La vostra personalità piacevole, attraente può mettervi in grado di stringere molte nuove amicizie! Al contempo i passaggi odierni potrebbero rendere difficile prendere delle decisioni importanti. Tenete presente tuttavia che per quanto riguarda una questione, essere troppo esitanti potrebbe impedirvi di affrontarla e se volete fare progressi dovete ribaltare il vostro atteggiamento.

Oroscopo domani mercoledì 16 marzo Leone amore

In coppia: se volete avere ragione a tutti i costi, è ovvio che il partner si irriti. Per appianare le tensioni fate leva sul vostro senso dell’umorismo! Soli: molto esigenti, rischiate di rallentare una nuova storia. Abbassate un po’ le aspettative.

Oroscopo domani 16 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un’amicizia ritrova slancio

Oroscopo 16 marzo Sagittario: umore

Venere in Acquario attualmente sosta nel vostro settore della comunicazione. Il transito può introdurre nuovamente brio in una relazione di amicizia che ultimamente si è un po’ spenta e ritrovare il piacere di stare in reciproca compagnia. Al contempo, altri passaggi indicano che siete desiderosi di scoprire nuove opportunità. Se state pianificando qualcosa che vi porti fuori dalla zona di comfort potrebbe essere proprio l’esperienza di cui avete bisogno.

Oroscopo domani Sagittario 16 marzo: amore

In coppia: una lite passeggera potrebbe destabilizzare la giornata. Sono possibili discussioni senza fine. Un abbraccio dovrebbe calmare l’atmosfera. Soli: per oggi, il destino vi mette i bastoni tra le ruote. C’è la possibilità di incontrare una persona ma non sarà disponibile.

