Oroscopo domani 16 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Vergine, molto analitica, sarete spinti a esaminare tutte le sfaccettature di qualsiasi questione di lavoro e stressarvi. Rischiate di rimanere bloccati su un piccolo dettaglio o un piccolo errore che di fatto non hanno importanza. Fortunatamente in serata il buon aspetto Luna-Urano vi farà smettere di rimuginare, ritroverete la serenità e il modo per rilassarvi.