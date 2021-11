Oroscopo domani 16 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Rispetto a una a una situazione vi sarà difficile reprimere le forti e forse pesanti emozioni che provate. Istintivamente vorreste far finta di niente e sorridere come sempre ma è un atteggiamento che potrebbe ritorcersi contro di voi. Siate dunque sinceri su cosa provate e invece di tenerlo per voi parlatene con qualcuno di cui vi fidate. Come tutti a volte avete bisogno di rassicurazioni o di una spalla su cui appoggiarvi.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 16 novembre: amore