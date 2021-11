Oroscopo domani 16 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: il partner è pronto ad ascoltare attentamente le vostre aspettative e ad appagarle. Soli: l’atmosfera è romantica, oggi avrete delle sorprese: tra dichiarazioni e prove d’amore, Cupido avrà un gran da fare! Oroscopo domani martedì 16 novembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): correre in aiuto Oroscopo domani martedì 16 novembre Vergine umore

Sole e Luna fanno aspetto con Plutone: sarete pronti a correre in aiuto di persona, starle vicino, parlare e sostenerla. Il problema è che rischiate di preoccuparvi eccessivamente al punto da concentrare totalmente la vostra attenzione sulla situazione. E’ un atteggiamento generoso, lodevole ma potrebbe distrarvi da cose ben più importanti e, forse, comportare in seguito dei problemi.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di martedì 16 novembre 2021 In coppia: avete pensato a un nuovo progetto a due e il partner sarà pronto a seguirvi nell’avventura. Soli: in programma c’è un incontro ma non sarete convinti. Avete paura dell’amore? Lasciatevi andare, in seguito deciderete il da farsi. Oroscopo domani martedì 16 novembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): qualcosa deve cambiare Oroscopo di domani martedì 16 novembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con il Sole e la Luna in aspetto con Plutone è un martedì in cui l’idea di un cambiamento potrebbe essere intrigante, invitante e al contempo farvi paura. Sentirete che se volete fare quel passo, qualcosa deve cambiare. La Luna in Ariete, nel vostro settore della casa e della famiglia, indica che se volete puntare a obbiettivi ambiziosi, dovrete superare il bisogno di avere delle certezze a tutti i costi.