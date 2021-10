Oroscopo domani 16 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Pesci vi sarà difficile trovare un equilibrio tra la voglia di distrarvi e divertirvi, fare ciò che volete quando volete e al contempo dedicarvi agli obblighi lavoro o familiari. Farete entrambe le cose ma entrerete comunque in conflitto interiormente: quando ad esempio vi dedicherete a un hobby penserete che avreste dovuto prendervi cura delle questioni familiari o di lavoro e viceversa…

In coppia: coccolerete il partner che ricambierà con tutto il suo amore e la passione!

Soli: vietato correre dietro persone che non hanno interesse per voi! Lasciate perdere, oggi potrebbe esserci un incontro interessante.

Oroscopo domani 16 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): concedervi un po’ di relax

Oroscopo domani Bilancia di sabato 16 ottobre: umore

E’ un fine settimana in cui dovete prendervela comoda, i pianeti rappresentano un invito a ritrovare un equilibrio fisico ed emotivo. Nel caso abbiate qualcosa da fare, delegate alle persone care senza sensi di colpa. D’altra parte, siete o no quelli sempre pronti a togliere le castagne dal fuoco, a dare una mano? Ogni tanto è giusto che ricambino le attenzioni e vi concediate il meritato relax.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 16 ottobre: amore

In coppia: il partner potrebbe desiderare più tempo e attenzioni del solito ma se sentite il bisogno di pensare a voi fatelo. Soli: potreste rivedere una persona amata in passato e che non avete dimenticato. Ma non sarete scombussolati, gestirete perfettamente la situazione. Oroscopo domani 16 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occhio alle spese

Oroscopo domani Acquario di sabato 16 ottobre: umore

Il vostro segno, salvo alcune eccezioni, spesso spende per delle autentiche sciocchezze, per cose che in seguito si rivelano inutili. E oggi, con la Luna in Pesci che sosta nel vostro settore del denaro, rischiate di lanciarvi – più del solito – negli acquisti. Fate attenzione, comprate solo ciò che è davvero utile, indispensabile. In caso contrario, anche se sul momento sarete convinti di averne bisogno, ciò che acquisterete finirà dimenticato in un cassetto o in un armadio.

Oroscopo domani Acquario di sabato 16 ottobre: amore