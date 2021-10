Oroscopo domani 16 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 16 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una serata simpatica

Oroscopo domani Toro umore

Con la Luna in Pesci è un fine settimana all’insegna della solidarietà, della collaborazione. Se avete bisogno di una mano, troverete chi sarà pronto a correre e se invece saranno amici e familiari ad aver bisogno del vostro aiuto, sarete presenti. I passaggi odierni, rappresentano inoltre un invito a uscire, a distrarvi. Non è esclusa una serata simpatica in cui sarete al centro della scena!

Oroscopo domani toro amore

In coppia: per mantenere una buona intesa è necessario un po’ di impegno. Ogni tanto è bene reinventare la relazione. Soli: potrebbe riaffacciarsi un/a ex e sarete perplessi. Avete nostalgia dei momenti a due ma questo ritorno al passato non deve solo compensare la mancanza d’affetto.

Oroscopo domani sabato 16 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): emozioni amplificate

Oroscopo domani sabato 16 ottobre Vergine umore

La Luna in Pesci amplifica le vostre emozioni e nel fine settimana tenerle sotto controllo sarà una mission impossible. Siete infatti molto ricettivi e capirete immediatamente, che si tratti di amici o familiari, l’umore di chi vi circonda. Il che, per il vostro segno è sempre destabilizzante: volete sempre controllare ciò che provate così da poterlo analizzare. Ma in questi due giorni non sarete in grado di farlo.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 16 ottobre 2021

In coppia: potrebbe esserci un chiarimento, un confronto con il partner e stavolta andrà affrontato. Soli: potreste ripensare a un amore del passato. E’ una giornata di ricordi che vi rendono un po’ malinconici.

Oroscopo domani sabato 16 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): incontri e spostamenti

Oroscopo di domani sabato 16 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

I passaggi astrali del fine settimana rappresentano un invito a comunicare, a muovervi: incontri, spostamenti sono al centro della scena. Uscite, fate ciò che permetta di distrarvi! In questo momento i pianeti in Bilancia vi spingono a essere molto esigenti con voi stessi per cui in questi due giorni è indispensabile rilassarvi, trascorrere del tempo con amici, familiari e smettere di pensare solo al lavoro!

Oroscopo domani capricorno amore sabato 16 ottobre

In coppia: la vita a due un po’ vi stressa, la routine vi pesa. Sfoderate il senso dell’umorismo, un po’ di dolcezza: avranno un impatto positivo sulla relazione.

Soli: flirt, avventure, feeling, giochi di seduzione ma per oggi, nessuna storia all’insegna della stabilità.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: