Oroscopo domani 16 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dovete osare!

Oroscopo domani Ariete umore

Vi sentite abbastanza determinati, pronti a intraprendere per migliorare la vostra vita? E’ un ottimo giovedì per concentrare le energie: sia che abbiate intenzione di cercare un nuovo lavoro, un accordo commerciale o un’apertura in una nuova direzione professionale, potrete farcela. Tuttavia, se non avete abbastanza esperienza potreste avere dei dubbi. Lasciateli alle spalle anzi, eliminateli e osate, provateci comunque!

Oroscopo domani Ariete 16 settembre amore

n coppia: volete migliorare la vostra vita e quella del partner ma potrebbero esserci dei malintesi o punti di vista diversi che appesantiranno l’atmosfera.

Soli: fate in modo che le preoccupazioni o il malumore degli altri non vi spingano ad avere reazioni eccessive.

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): coraggio e grinta

Oroscopo domani giovedì 16 settembre Leone umore

La presenza di Marte, dal 15 in Bilancia, vi dota di grinta, vi sentite coraggiosi e in grado di fare qualsiasi cosa. Uscendo dalla vostra zona di comfort potreste scoprire delle attività e dei progetti in cui poter sfruttare pienamente il vostro talento, le abilità, le competenze. Tenete presente, tuttavia, che avrete ancora più vantaggi collaborando con altri sulla vostra stessa lunghezza d’onda anziché fare tutto per conto vostro.

Oroscopo domani giovedì 16 settembre Leone amore

In coppia: difficoltà ad esprimere le vostre emozioni. Non chiudetevi nel mutismo! Soli: proprio nel momento in cui avete deciso di non forzare il destino, potrebbe esserci una splendida sorpresa.

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rinnovamento nel lavoro

Oroscopo 16 settembre Sagittario: umore

L’armonia Sole-Plutone è un invito ad accettare che il cambiamento è un fatto inevitabile della vita. Il passaggio facilita il rinnovamento nel lavoro e potenzia l’autostima! Un lavoro o un contratto richiederanno un duro impegno ma otterrete in cambio ottimi vantaggi finanziari. Al contempo la dissonanza Venere-Saturno, in una relazione può essere indispensabile una verifica della realtà attraverso una conversazione. Per quanto possa sembrare scoraggiante è meglio affrontare la situazione.

Oroscopo domani Sagittario 16 settembre: amore

In coppia: un po’ lunatici… occhio a ciò che direte al partner, potreste dire cose che nemmeno pensate. Soli: l’amore non è in programma. Forse un flirt, un’avventura ma per oggi non ci sono storie serie.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

