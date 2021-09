Oroscopo domani 16 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 16 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): progredire è la priorità

Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Venere-Saturno lo stato d’animo potrebbe essere un po’ malinconico. Al contempo con il buon aspetto Sole-Plutone in questo momento il vostro desiderio di progredire è la priorità. E oggi potreste capire cos’è che sta ostacolando il vostro progresso. Alcune responsabilità e relazioni non sosterranno per sempre la vostra crescita professionale. Per cui, mollate tutto ciò che ha dato il massimo e andate oltre.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: evitate di rivangare il passato, di parlare di vecchi errori! La cosa importante è non ripeterli. Soli: ancora immersi nel passato, in caso di incontro con una persona speciale, non potrete evitare di fare paragoni, provare nostalgia e rimpianto.

Oroscopo domani giovedì 16 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): produttivi ed efficienti

Oroscopo domani giovedì 16 settembre Vergine umore

Avete una forza interiore incredibile, produttivi, efficienti. Che si tratti di raggiungere un obbiettivo o dare il via a un progetto, vi sentite pronti a impegnare le energie in qualcosa che avete veramente a cuore. Con il Sole nel vostro segno in buon aspetto con Plutone, andrete avanti con determinazione e fintanto che non avrete raggiunto quanto avete in mente non vi fermerete (e non potrà farlo nessuno).

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 16 settembre 2021

In coppia: con il partner c’è complicità, è ben disposto a seguirvi nella costruzione di un futuro migliore, più rassicurante. L’intesa è solida e serena.

Soli: un grande fascino vi mette in grado di stringere nuove amicizie, innamorarvi o riaccendere la fiamma con un/a ex.

Oroscopo domani giovedì 16 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cambiare la vostra vita

Oroscopo di domani giovedì 16 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Evitate che vecchie modalità e vecchie idee vi impediscano di lanciarvi in qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita in modo positivo. Potreste avere dei dubbi, essere frenati dal fatto che dovrete uscire dalla zona di comfort o quanto meno andare oltre i vostri soliti limiti, ma tenete presente che farlo potrebbe rappresentare un punto di svolta. Allora, non abbiate timore del cambiamento!

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 16 settembre

In coppia: presi come siete dal lavoro rischiate di trascurare il partner. Occhio, l’equilibrio potrebbe spezzarsi.

Soli: Uscite e potrebbe esserci una sorpresa! L’amore va vissuto, basta fantasticare chiusi in casa.

