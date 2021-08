Oroscopo domani 17 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): lucidi e produttivi

Oroscopo domani Ariete umore

Se c’è qualcuno che può svolgere una gran quantità di compiti, impegni e responsabilità, siete voi. Mercurio, Venere e Marte vi danno lo slancio necessario per lavorare instancabilmente. Marte vi fornisce le energie ed è dietro l’altissima produttività. Venere è d’aiuto ad facilitare qualsiasi affare, fare un’ottima impressione o persino convincere in modo affascinante i colleghi a farvi un favore. Mercurio, è la mente lucida dietro ogni cosa che intraprendete. Nel complesso, avete il cocktail planetario perfetto per il successo.

Oroscopo domani Ariete 17 agosto amore

In coppia: gioia di vivere, piacere sono nel programma della giornata. E farete progetti di ogni tipo!

Soli: il fascino vi permette di fare conquiste ma siete pregati di rimanere con i piedi per terra, attenervi alla realtà!

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): di buonumore, simpatici

Oroscopo domani martedì 17 Leone umore

Perché non divertirvi anche mentre lavorate? Con la Luna in Sagittario oggi siete simpatici, in vena di fare battute. Potrebbe essere un po’ difficile rimanere concentrati, soprattutto se state lavorando su qualcosa di banale. Per mantenere alta la motivazione, rimanere produttivi ma gioiosi fate leva su questa benvenuta spensieratezza. In caso contrario, rischiate di riflettere troppo, spingere all’estremo il senso del dovere e accumulare stress.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: è un’ottima giornata per fare progetti a due, prendere piccole o grandi decisioni.

Soli: la Luna in Sagittario vi garantisce numerose conquiste, oggi e domani, datevi da fare!

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): andare a testa alta

Oroscopo 17 agosto Sagittario: umore

Con la Luna nel vostro segno, sul posto di lavoro potrebbe emergere un po’ di insicurezza. Potreste ad esempio chiedervi se state o meno soddisfacendo gli standard professionali. Potreste essere esitanti parlando con colleghi, il boss o persino con i clienti. Vi chiederete se nel lavoro siete benvoluti o se state svolgendo al meglio i vostri compiti. Potete andare a testa alta, tutti – voi per primi – sanno bene che siete il top.

Oroscopo domani Sagittario 17 agosto: amore

In coppia: è il martedì ideale per dichiarare nuovamente il vostro amore, mostrare i sentimenti attraverso gesti concreti.

Soli: se da mesi siete attratti da una persona, è il momento di entrare in azione.

