Oroscopo domani 17 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cambiare qualcosa nella routine



Oroscopo domani Gemelli martedì 17 agosto 2021

La Luna in Sagittario vi spinge a puntare l’attenzione sulle relazioni di lavoro o personali, fare un passo indietro ed esaminare alcune dinamiche e riconoscere ciò che deve cambiare. Il pianeta è in dissonanza con Mercurio e Marte per cui è possibile che sul fronte familiare circoli maggiore stress. Se, infine, il lavoro vi annoia e per questo siete irrequieti, cercate di cambiare qualcosa nella solita routine. Potreste ritrovare la motivazione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 17 agosto: amore

In coppia: nella relazione arriva una ventata di freschezza e rinnovamento. Il partner vi stupirà con dolcissime attenzioni.

Soli: attrazione per una persona che avete incontrato qualche volta e pensate solo a lei/lui. E oggi vi lancerete nella conquista.

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): desiderio di libertà

Oroscopo domani Bilancia di martedì 17 agosto: umore

L’equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale. Il denaro è nella vostra mente, ma lo è anche il desiderio di sentirvi liberi. Con la dissonanza Luna-Giove oggi potreste essere combattuti tra prendere un’iniziativa finanziariamente responsabile e fare qualcosa di spensierato e divertente. Per trovare una via di mezzo, fissate piccoli obiettivi da raggiungere nel corso della giornata con pause intermedie così da evitare lo stress e la voglia di rimandare.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 17 agosto: amore

In coppia: Venere rende l’atmosfera ultra romantica, vivrete una serata speciale, al settimo cielo!

Soli: è un periodo che favorisce sia le grandi passioni sia incontri importanti. Occhi aperti…

Oroscopo domani 17 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la firma di un contratto

Oroscopo domani Acquario di martedì 17 agosto: umore

L’entrata di Venere in Bilancia, per alcuni Acquario può indicare un viaggio piacevole che farete in questi giorni, mentre per altri si tratterà dell’arrivo di una proposta di lavoro o della firma di un contratto. In entrambi i casi sarete soddisfatti. Non è escluso che la proposta o l’offerta comporti un cambiamento del posto di lavoro, un trasferimento, che stravolgerà le abitudini dei familiari. Ma saprete come prepararli al cambiamento.

Oroscopo domani Acquario di martedì 17 agosto: amore

In coppia: se volete rafforzare ulteriormente il legame con il partner, la ricetta magica sono le dolci parole d’amore.

Soli: l’aria profuma di passione e vi lancerete a occhi chiusi in un’avventura. Vivrete momenti eccezionali.

