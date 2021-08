Oroscopo domani 17 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): osservare e riflettere



Oroscopo domani Toro umore

All’inizio della giornata, potreste essere interiormente tesi perché esaminerete gli aspetti del vostro lavoro, potreste avere dei dubbi su quanto finora avete raggiunto. La Luna in Sagittario rende questa giornata ideale per concludere accordi, affari, dare il via a nuovi contatti ma voi avere uno stato d’animo inquieto. La Luna e Giove infatti, sono in disaccordo su quali contratti, accordi e contatti promuovono la crescita professionale futura. Osservate, riflettete e oggi non agite impulsivamente.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: evitate la testardaggine, il braccio di ferro: rischiate di complicare la relazione.

Soli: non dovete pensare più agli errori del passato. Permettete alle persone di avvicinarvi e conquistarvi.

Oroscopo domani martedì 17 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): pensare prima di parlare

Oroscopo domani martedì 17 agosto Vergine umore

La dissonanza Luna-Giove rappresenta un invito a pensare prima di parlare. Potreste sforzarvi al massimo per fare il commento giusto al momento giusto ma scoprire che, soprattutto nel lavoro, le vostre parole non colpiscono nel segno. Nel tentativo di migliorare alcuni aspetti, darete consigli, farete dei commenti o delle critiche ma nulla sarà preso nel modo giusto. La cosa migliore, per oggi è osservare ciò che accade senza commentare. Se necessario, potrete farlo domani.

Oroscopo domani vergine per l’amore di martedì 17 agosto 2021

In coppia: attenzione, il partner potrebbe sentirsi trascurato, pensare che la relazione sia più fraterna che passionale.

Soli: potreste essere attratti da più persone contemporaneamente e la scelta non sarà facile.

Oroscopo domani martedì 17 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fissare degli obbiettivi

Oroscopo di domani martedì 17 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Pensate sempre al futuro. La Luna in Sagittario oggi vi chiede di riflettere sui vostri sogni legati al lavoro. Potreste sentirvi motivati a fissare degli obbiettivi relativi alle finanze, alla carriera, soprattutto con l’aiuto di alcune relazioni consolidate. La Luna è in dissonanza con Giove il che indica che pur avendo un’idea di come raggiungere i vostri obiettivi, dovete prima tutto pensare all’impatto finanziario che avranno su di voi. Prendete del tempo per riflettere e assicuratevi che si rivelino un successo finanziario.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 17 agosto

In coppia: qualche frizione, siete entrambi orgogliosi, aspettate che l’altro/a ceda per primo/a.

Soli: nel momento in cui concederete un po’ più di fiducia agli altri/e non avrete difficoltà a dare il via a una storia.

