Oroscopo domani 17 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: chiamerete un amico/a per confidarvi. Parlare vi farà andare avanti in una situazione un po’ bloccata.

In coppia: circolano pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi.

Venere, governatore del vostro segno, è in buon aspetto con Mercurio e Urano: la domenica sarà ricca di piacevoli sorprese. Potreste ricevere una piccola e inaspettata somma di denaro o forse un regalo. Non è escluso che istintivamente concederete fiducia e stringere una nuova e interessante conoscenza oppure approfondirete una relazione con una persone che ammirate da tempo. Oroscopo domani Bilancia di domenica 17 aprile: amore In coppia: più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete idee very hot! Soli: l’amore oggi non è una priorità o, meglio, non sarete fissati con il grande amore e avete capito cosa vogliamo dire… . Oroscopo domani 17 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sistemerete una vecchia questione

Oroscopo domani Acquario di domenica 17 aprile: umore

Con la congiunzione Mercurio-Urano potreste risolvere un problema riguardante la casa: dal nulla potrebbe spuntare la soluzione. Volendo è il momento perfetto per dare il via a qualche lavoro per rendere più accogliente l’abitazione! Il transito, inoltre, attraverso l’intuito o al brillante consiglio di un amico vi permetterà di sistemare una questione che si trascina da tempo e lasciarla definitivamente alle spalle.

Oroscopo domani Acquario di domenica 17 aprile: amore

In coppia: potrebbe esserci qualche nuvola ma nulla di grave, farete il modo di ritrovare lo slancio. Il partner è sempre innamorato di voi.

Soli: se l’amore ancora non è arrivato il vostro entusiasmo vi mette in grado di accelerarne l’arrivo. Aprite gli occhi, guardatevi intorno, non è lontano.