Oroscopo domani 17 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): buone notizie

Oroscopo domani Ariete umore

E’ probabile non riuscirete a far cambiare opinione a una persona dall’oggi al domani. La potente congiunzione Venere-Plutone in Capricorno è attiva e dunque più tenterete e tanto più insisterà. Un approccio logico potrebbe essere d’aiuto ma non è detto. Se dunque avrete bisogno di tirare su il vostro morale ci penseranno gli amici. Infine, alcune buone notizie potrebbero essere la classica ciliegina sulla torta e un motivo per cui festeggiare.

Oroscopo domani Ariete 17 dicembre amore

In coppia: sul fronte eros è una giornata in cui potete permettervi di esprimere i desideri più segreti. Soli: non avete motivo di non credere in un domani migliore. L’amore vi sorride e resistere sarebbe un peccato. Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vi sentirete utili Oroscopo domani venerdì 17 dicembre Leone umore

Mettete in conto un buon venerdì, soprattutto perché avrete la sensazione di sentirvi utili. Le persone – amici o conoscenti – si rivolgeranno a voi per un consiglio su qualcosa di importante. E visto che sarete ben disposti darete quello giusto! Al contempo potreste essere voi ad aver bisogno di un aiuto. In questo caso, dovrete solo chiedere: chi vi circonda sarà pronto a dare una mano.

Oroscopo domani venerdì 17 dicembre Leone amore

In coppia: in caso di conflitto taglierete corto, non avete intenzione di impantanarvi in spiegazioni infinite. Soli: in caso di incontro non vi lancerete ma prenderete il tempo per conoscere meglio l’altro/a.

Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): premere l’acceleratore

Oroscopo 17 dicembre Sagittario: umore

Avete la sensazione che la vostra situazione non evolva, siate fermi al palo? A dare una bella scossa e a consentirvi di premere l’acceleratore ci pensa Marte nel vostro segno. Ma per raggiungere gli obbiettivi che avete dovete organizzarvi al meglio, non trascurare alcun dettaglio. Non è escluso, inoltre, che in seguito a una proposta inattesa dovrete fare una scelta, prendere una decisione.

Oroscopo domani Sagittario 17 dicembre: amore

In coppia: la comunicazione con il partner oggi non è di tutto riposo: malintesi e incomprensioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Soli: negli affari di cuore non pianificate la serata: le cose non andranno come vorreste…

