Oroscopo domani 17 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): tutto è motivo di distrazione



Oroscopo domani Gemelli venerdì 17 dicembre 2021: umore

La Luna nel vostro segno vi rende distratti, oggi sarete poco concentrati sugli impegni che avete in programma. Tutto sarà motivo di distrazione e anche se vorreste il contrario, sarete dispersivi, vi distrarrà dal lavoro o da quanto in ogni caso avevate in mente di fare. Su un altro piano: se nelle amicizie ci sono state incomprensioni e avete intenzione di risolvere, è la giornata giusta per fare pace.