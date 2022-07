Oroscopo domani 17 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): spese impreviste

Oroscopo domani Ariete umore

La presenza di Mercurio in Cancro potrebbe comportare qualche spesa imprevista che vi costringerà a sbrogliarvi per saldare qualche conto un po’ salato. Tranquilli, nulla di preoccupante ma solo delle spese che vi daranno fastidio: probabilmente preferireste tirar fuori il portafoglio per cose divertenti… Ma il vostro segno non si deprime più di tanto, sapete che poi i soldi rientreranno.

Oroscopo domani Ariete 17 luglio amore

In coppia: meno esigenti, questa domenica sarete più elastici, pronti a smussare eventuali asperità. Soli: siate sinceri nelle parole e nelle azioni. Ciò darà a chi vi corteggia e che vi attrae la sicurezza per muoversi nella vostra direzione. Oroscopo domani 17 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): intuito al top Oroscopo domani domenica 17 luglio Leone umore

L’armonia tra Mercurio in Cancro e Nettuno in Pesci accentua in modo eccellente il vostro intuito e nulla sarà in grado di sfuggire al vostro senso di osservazione. Occhi aperti, dunque, siate attenti, perché tutto ciò che consciamente o inconsciamente recepirete vi dirà molto sulla persona che avete di fronte o su una situazione in particolare, di lavoro o personale. Oroscopo domani domenica 17 luglio Leone umore

In coppia: potreste fare un bilancio con il partner. Forse non capisce i vostri improvvisi cambiamenti di atteggiamento. La chiarezza sarà positiva. Soli: dovreste smettere di giocare al gatto e al topo. Non è quello che si aspetta chi vi corteggia…

Oroscopo domani 17 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una splendida opportunità

Oroscopo 17 luglio Sagittario: umore

Con i passaggi attuali per il vostro segno è in arrivo una splendida opportunità. Tenete presente che la famiglia o gli amici cari possono essere di grande aiuto a prendere una decisione. Ascoltate, se arrivano, i loro consigli. Più in generale unire le idee può portare alla soluzione di una situazione. La fiducia in voi stessi e in chi vi circonda vi permetterà di progredire.

Oroscopo domani Sagittario 17 luglio: amore

In coppia: Mercurio in buon aspetto con Nettuno vi spinge a comunicare con il partner ed è così che creerete una magica osmosi. Soli: quello che all’apparenza sembra solo un flirt può nascondere una grande storia d’amore. In programma c’è uno splendido incontro!

