Oroscopo domani 17 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: piedi per terra (almeno uno), evitate di avere aspettative eccessive nei confronti del partner!

E’ una domenica in cui dovete cercare di essere comprensivi con le persone care. E’ vero che il vostro segno lo è sempre, a volte persino esagerate, chiudete un occhio su parecchie cose, ma capita che uno stato d’animo come quello odierno vi spinga a essere severi soprattutto se qualcuno nei vostri confronti ha un comportamento che giudicate scorretto. Oroscopo domani Bilancia di domenica 17 luglio: amore In coppia: affermare le proprie opinioni non deve comportare una lotta di potere ma un sereno confronto quotidiano. Un lavoro costante… Soli: l’attrazione fisica è una questione di corpo, l’amore è una questione di cuore. Non raccontatevi storie e siate voi stessi. Oroscopo domani 17 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un’idea brillante Oroscopo domani Acquario di domenica 17 luglio: umore

La congiunzione Sole-Mercurio in buon aspetto con Nettuno, accentua la vostra creatività e vi metterà in grado di sviluppare un’idea brillante per guadagnare denaro. Al contempo potrebbe arrivare una nuova opportunità: potrebbe sembrare un sogno che si avvera, l’occasione che stavate aspettando, ma vorrete comunque pensarci un po’ per capire se è davvero buona. Ma alla fine la farete vostra e sarete soddisfatti.