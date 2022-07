Oroscopo domani 17 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

E’ una domenica in cui le priorità sono il relax, l’armonia in casa e fuori, mostrare il vostro affetto alle persone care. I passaggi odierni sono perfetti per godere del lato più leggero della vita. Il buon aspetto tra Mercurio e Nettuno vi rende più generosi, più empatici e disposti ad aiutare gli altri. Ma il transito può nascondere qualche trappola: fate attenzione a concedere a occhi chiusi la vostra fiducia.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 17 luglio 2022

In coppia: evitate di prendere eventuali osservazioni del partner per mancanza d’amore, semmai è il contrario! Soli: tendenza a dubitare di voi stessi, del vostro fascino. Ma con questo stato d’animo nessuna storia d’amore è possibile…

Oroscopo domani domenica 17 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): grandi passi avanti

Oroscopo di domani domenica 17 luglio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci è in armonia con Mercurio: la sintonia con amici e familiari è al top, vi capite al volo, c’è accordo su tutto. Più in generale avete le carte in regola per fare progressi e raggiungere i vostri obbiettivi. Farete giganteschi passi avanti! Tenete comunque presente che pur ù avendo quel pizzico di fortuna in più al vostro fianco dovrete impegnarvi costantemente.

Oroscopo domani Capricorno amore domenica 17 luglio

In coppia: atmosfera dolce, all’insegna delle coccole. I sentimenti reciproci sono autentici e profondi.

Single: siete in ottima forma e con una persona darete il via a una storia d’amore da vivere con passione.