Oroscopo domani 17 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Sagittario, state attenti a non perdere la pazienza. In questi giorni state scalpitando soprattutto se vi siete sentiti frenati da limiti finanziari e di lavoro. Ma al momento è inutile intrattenere illusioni grandiose. Inoltre, se lo farete dovrete mettere in conto alcuni scontri. Se un familiare o un amico vi consiglia di essere più prudenti, cercate di ascoltarlo.

In coppia: motivati ed ottimisti! Oggi ignorate, con grande piacere per entrambi, le esitazioni dei giorni scorsi e siete positivi.

Avete molte cose da fare, ma non avere mai tempo. O quando ne avete manca la voglia. Con la dissonanza Luna-Nettuno oggi lo noterete parecchio e vorrete fare qualcosa al riguardo. Se ritenete che di recente avete sprecato molte opportunità, interiormente potrebbe cambiare. Sarete pronti a cambiare musica! Non permettete che nulla freni il vostro atteggiamento positivo. Rimanete obiettivi e calmi. Oroscopo domani Bilancia di martedì 17 maggio: amore In coppia: è un martedì piccante! Saprete come sedurre il partner… Se volete concepire un bebè, è un buon momento. Soli: affascinanti, grande sex appeal: una carica di energia sensuale che non lascerà indifferente una persona. Oroscopo domani 17 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il dissenso crea attriti Oroscopo domani Acquario di martedì 17 maggio: umore

In questo momento, alcune persone con cui lavorate a un progetto potrebbero non condividere il vostro punto di vista ottimistico. Potrebbero rimproverarvi di aver abbellito una situazione: “va tutto bene”, “le cose si sistemeranno”, “andiamo avanti” quando invece i costi non sono coperti, il progetto annaspa e navigate a vista in un’atmosfera tesa. Il punto non è capire chi ha torto e chi ha ragione ma il dissenso crea degli attriti. Cercate di rimediare.

In coppia: nella relazione circola armonia e accordo. E’ una giornata sensuale, piena di dolcezza e passione.

Soli: giornata favorevole agli incontri. Tuttavia, in caso di conquista non bruciate le tappe…