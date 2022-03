Oroscopo domani 17 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): giornata impegnativa

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Luna-Giove in programma c’è un’impegnativa giornata di lavoro e in alcuni momenti vi sentirete oppressi. Fate del vostro meglio per portare avanti i compiti ma evitate di mettervi sotto pressione perché volete gestire questioni che potranno essere portate a termine domani. L’aspetto tra Plutone-Mercurio è minore ma impegnativo: è una conferma che potreste avere difficoltà a separare le responsabilità dal tempo libero.

Oroscopo domani Ariete 17 marzo amore

In coppia: correte dalla dalla mattina alla sera, ma il partner vuole attenzioni. Per mantenere l’armonia dovete fare qualche concessione… Soli: non è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore. Rimandate qualsiasi approccio sentimentale. Oroscopo domani 17 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): controllo delle spese Oroscopo domani giovedì 17 marzo Leone umore

Prima di investire una somma di denaro in un sogno, soprattutto se l’obbiettivo coinvolge un socio, riflettete attentamente. Cercate inoltre di avere il controllo sulle spese: potreste lanciarvi in qualche acquisto importante rischiando di superare il budget. E’ importante capire ciò che potete o non potete permettervi: sarà d’aiuto a prendere delle decisioni intelligenti. Al contempo sentirete con gioia che un amico vi protegge.

Oroscopo domani giovedì 17 marzo Leone amore

In coppia: nella relazione, la routine inizia a pesare. Parlatene con il partner senza apprensione. Aprite il cuore e la situazione migliorerà. Soli: prima di investire in una nuova relazione, dovete “digerire” il passato. Le uscite non sono sufficientemente diversificate per incontrare nuove persone.

Oroscopo domani 17 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rivedere le ambizioni

Oroscopo 17 marzo Sagittario: umore

Sul posto di lavoro l’atmosfera sarà variabile: alcuni colleghi saranno di malumore mentre altri saranno simpatici, allegri e persino euforici. In ogni caso ricordate che pur volgendo l’attenzione ai colleghi giù di morale, non dovete farvi carico di problemi che non vi appartengono, soprattutto se qualcuno non ha voglia di essere confortato e tanto meno rallegrato. Ritagliate del tempo per rivedere le ambizioni e definire un solido piano per il percorso professionale futuro.

Oroscopo domani Sagittario 17 marzo: amore

In coppia: quando si tratta di problemi che non vi riguardano avete sempre una soluzione ma quando si tratta di risolvere i disaccordi con il partner siete a corto di idee. Vi è difficile controllare le parole ma è meglio far uscire tutto e poi sistemare. Single: pur di non rimanere soli, accettate la compagnia di tante persone. Ma non siete abbastanza selettivi e a volte può essere il problema.

