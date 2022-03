Oroscopo domani 17 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Giove, un pesante carico di lavoro potrebbe essere in contrasto con le vostre esigenze personali. Cercate di suddividere gli impegni in passaggi gestibili così da portare organizzazione e stabilità alla giornata. Al contempo potreste essere preoccupati per un familiare o su un altro piano riguardo un problema legale che tuttavia risolverete nel giro di breve tempo.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 17 marzo: umore

Di fronte a un problema potreste pensare di essere costretti a cavarvela da soli ma non è così. Se siete disposti ad aprirvi e parlarne, non vi sentirete più soli. Condividere la questione, il problema, può portare a spunti e soluzioni che faranno la differenza. E le amicizie si rafforzeranno, anche negli anni a venire saranno fonte di conforto e sostegno. Non dovete temere, dunque, di andare verso gli altri. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 17 marzo: amore In coppia: è la giornata ideale per parlare con il partner e sentirne la complicità. Le confidenze sbloccheranno le emozioni. La tenerezza oggi deve avere la precedenza sulla passione. Soli: non ci sono grandi cambiamenti, ma molte aspettative. Il passato potrebbe riemergere e le emozioni tornare a perseguitarvi. Penserete a un amore finito ma ciò aiuterà a vedere i vostri errori. Oroscopo domani 17 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un bonus o un rimborso

Oroscopo domani Acquario di giovedì 17 marzo: umore

Con l’opposizione Luna in Vergine-Giove in Pesci si parla ancora di denaro. Il vostro segno potrebbe avere fortuna al gioco, oppure ricevere un bonus o un rimborso. Tenete presente che Giove sosterà in Pesci, nel vostro settore delle finanze, fino al 10 maggio, ed è un passaggio astrale positivo. In questo momento inoltre siete forti, sicuri di voi e concentrati: se state cercando un lavoro, è la giornata giusta per controllare gli annunci.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 16 marzo: amore

In coppia: non sprecate tempo ed energie rammaricandovi per le cose o i progetti che nella relazione non siete stati in grado di realizzare. Cercate invece di pensare che siete fortunati ad avere accanto la persona che amate e che vi ama.

Soli: se una persona vi attrae e volete conquistarla, lanciatevi. L’altro/a vi ascolterà, sarà affascinato/a dalle vostre parole!