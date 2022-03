Oroscopo domani 17 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove in Pesci: l’aspetto vi regala ottimismo ed entusiasmo. Sfruttate queste splendide vibrazioni per mostrare il vostro affetto, trasmettere la vostra positività a chi vi circonda.Al contempo, il transito spinge a lasciarvi andare, a pensare più al piacere che al dovere. Se non sarà possibile, trovate un modo per rendere stimolanti i compiti noiosi.