Oroscopo domani 17 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di discutere

Oroscopo domani Ariete umore

Con l’opposizione Marte-Urano è una giornata in cui siete ribelli, provate il desiderio di liberarvi dalle restrizioni, di maggiore indipendenza. Cercate pure di trovare lo spazio di cui avete bisogno senza discutere con chi vi circonda o persino troncare i rapporti. Per oggi, una pausa di riflessione potrebbe impedirvi di fare una mossa avventata e spingervi ad agire con maggior cautela. Oroscopo domani Ariete 17 novembre amore

In coppia: è una giornata agitata, siete nervosi. Tuttavia con il partner, cercate di sorridere… Soli: insoddisfatti, un po’ insoddisfatti e con poca voglia di socializzare. E forse è meglio così. Oroscopo domani 17 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un po’ giù di corda

Oroscopo domani mercoledì 17 novembre Leone umore

Potreste avere difficoltà a rimettervi in carreggiata a causa della chiusura di un rapporto di lavoro o personale. E visto che investite sempre parecchie energie in ciò che vi piace, è comprensibile che siate un po’ giù di corda. Ma c’è bisogno di tempo per superare una situazione spiacevole e voi, invece, vi mettete sotto pressione. Tenete presente che è solo il tempo che vi permetterà di sanare le ferite.

Oroscopo domani mercoledì 17 novembre Leone amore

In coppia: tensioni interiori che hanno un impatto sulla relazione. Con un po di impegno, potreste superarle.

Soli: il morale non è al top e potreste rifiutare un invito. E’ un errore: accettate e uscite!

Oroscopo domani 17 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dal caos nasce qualcosa di nuovo

Oroscopo 17 novembre Sagittario: umore

A volte può essere difficile mollare un piano o un progetto su cui abbiamo investito molto tempo e molte energie. Ma è proprio la situazione in cui potreste trovarvi nei prossimi giorni. Più cercherete di mettere le cose in sesto e più gli eventi potrebbero vanificare i vostro sforzi. Se capite che i livelli di frustrazione stanno per diventare inaccettabili, mollate tutto. Dal caos potrebbe emergere qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani Sagittario 17 novembre: amore

In coppia: occhio all’impazienza: potreste scatenare inutili tensioni con la persona amata.

Soli: l’amore oggi è assente. Preferirete la compagnia di un amico/a, chiacchierare e distrarvi.

