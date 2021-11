Oroscopo domani 17 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: se non vi sentite sicuri evitate di lanciarvi in un flirt. In caso contrario, procedete!

In coppia: nonostante l’umore non sia al top riuscirete a comunicare bene con il partner.

Oroscopo domani 17 novembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): difficile mantenere la pace

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 17 novembre: umore

Il vostro segno solitamente tende a trovare un compromesso e ad evitare il braccio di ferro. Ma la dissonanza Marte-Urano potrebbe mettere a dura prova la vostra capacità di mantenere la pace. Il transito fa emergere eventuali problemi nelle relazioni, rimasti in gran parte irrisolti. Sfruttate queste energie per dare il via a un cambiamento costruttivo, evitando di appiccare “incendi” inutili. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 17 novembre: amore

In coppia: non siete particolarmente comprensivi e l’unica cosa che volete è essere lasciati in pace. Fatelo capire, gentilmente, al partner. Soli: non avete voglia di conquistare né di romanticismo. E’ un fatto temporaneo, tranquilli. Oroscopo domani 17 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cogliere delle opportunità

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 17 novembre: umore

Lavoro o affari, la vostra esperienza vi metterà in grado di cogliere delle opportunità che comporteranno un ottimo guadagno. Quando si tratta di negoziare, non ultimo lo stipendio e le condizioni di lavoro, siete sempre molto abili. Tuttavia con Mercurio in Scorpione – fino al 22 – la cosa migliore è tenere gli occhi ben aperti, leggere attentamente i contratti, i documenti. Senza dimenticare che grazie all’intuito le cose andranno a vostro vantaggio.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 17 novembre: amore