Oroscopo domani 17 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): migliorare il progresso lavorativo

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Acquario, la priorità è l’amicizia! In buon aspetto con Mercurio, è inoltre il venerdì ideale per sviluppare dei progetti, lavorare in team. Già ieri, con il buon aspetto Sole-Plutone, potreste aver improvvisamente realizzato cosa volete cambiare per migliorare il progresso lavorativo. Ma questo richiederà un po’ di aiuto: ad esempio contattare chi sapete potrà dare una mano. Per avere successo utilizzate i vostri contatti!

Oroscopo domani Ariete 17 settembre amore

In coppia: vi sentite un po’ soli, potreste pensare che il partner sia assente o con la testa altrove. Ma è una sensazione o una realtà? Soli: la persona che vi attrae sembra che oggi non lanci segnali o un messaggio sarà ambiguo.

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vi siete un po’ isolati

Oroscopo domani venerdì 17 settembre Leone umore

La dissonanza Venere-Saturno potrebbe scatenare la spiacevole sensazione che le vostre idee – lavoro o vita privata – non contino, ma forse dipende solo dal fatto che vi siete un po’ isolati. Cambiare atteggiamento, aprirvi può essere di grande aiuto. E’ tempo di migliorare le relazioni professionali poiché potrebbero portare a nuove situazioni. Le conversazioni, inoltre, scorreranno facilmente e smetterete di sentirvi incompresi.

Oroscopo domani venerdì 17 settembre Leone amore

In coppia: circola un po’ di malumore, l’entusiasmo abituale lascia il posto al pessimismo. Il partner avrà difficoltà a comunicare con voi. Soli: per oggi, con questo stato d’animo, meglio dimenticare incontri, appuntamenti e conquiste.

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una delusione

Oroscopo 17 settembre Sagittario: umore

Qualcosa o qualcuno potrebbe deludervi e ciò dare alla giornata un gusto un po’ amaro, salvo decidiate di lasciare la questione alle spalle. La dissonanza Venere-Saturno indica che forse vi aspettavate di meglio ma, purtroppo, non è andata così. Concentrate l’attenzione su altro, ne avete di cose che possono tenervi occupati! E comunque, nel giro di poco, dimenticherete quanto è accaduto.

Oroscopo domani Sagittario 17 settembre: amore

In coppia: positività ed entusiasmo che sempre vi accompagnano, oggi sono assenti. Il partner avrà difficoltà a riconoscervi… Riprendetevi! Soli: l’amore oggi è un miraggio. Meglio cercare la compagnia degli amici, praticare un po’ di sport.

