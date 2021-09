Oroscopo domani 17 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un po’ di insicurezza



Oroscopo domani Gemelli venerdì 17 settembre 2021

La dissonanza Venere-Saturno potrebbe scatenare un po’ d’insicurezza, sarete spinti a chiedervi se state facendo o no la cosa giusta. A rendervi esitanti potrebbe essere il timore del fallimento. Al contempo, altri passaggi astrali positivi, indicano che l’incoraggiamento da parte della persona giusta sarà d’aiuto a contrastare questo problema. Avete soltanto bisogno di una piccola spinta che vi restituisca sicurezza.

Oroscopo domani Gemelli di venerdì 17 settembre: amore

In coppia: mantenere viva la complicità, oggi è il vostro più grande desiderio. Avete bisogno di conversazioni sincere. Soli: potreste aver voglia di richiamare un/a ex. Ma è una cosa per voi positiva? Prima di agire, ponetevi questa domanda.

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): puntare alla leggerezza

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 17 settembre: umore

Un problema di liquidità potrebbe far ritardare un piano, ovvero investire in un nuovo hobby o un’attività che vi piace. E’ un problema temporaneo e nei prossimi giorni potreste scoprire che c’è un modo per aggirare la questione. Al contempo è un venerdì con la Luna in Acquario: è una giornata in cui puntare alla leggerezza e non al duro impegno lavorativo nonché prendere decisioni importanti.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 17 settembre: amore

In coppia: potrebbe esserci poca comunicazione con il partner. Eppure sarebbe la giornata giusta per parlare delle piccole cose che non vanno… Soli: la congiunzione Luna-Saturno non è il transito ideale per fare un incontro. Oggi, infatti, siete poco loquaci.

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rimandare una conversazione

Oroscopo domani Acquario di venerdì 17 settembre: umore

Con la dissonanza Venere-Saturno, potreste essere in conflitto con una persona che rappresenta l’autorità. Forse non siete d’accordo con quanto dice o fa oppure è difficile da affrontare. Se avete la necessità di parlare con la persona in questione, aspettate la prossima settimana momento in cui l’aspetto astrale terminerà. Sarete in grado di fronteggiare la situazione con più sicurezza e ottenere buoni risultati.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 17 settembre: amore

In coppia: la congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno rappresenta una possibilità di parlare, esprimere i vostri desideri, ripartire su basi nuove!Soli: potrebbe tornare una persona del passato. E’ una buona notizia o no? Dipenderà se ancora provate dei sentimenti…

