Oroscopo domani 18 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio ai duelli verbali

Oroscopo domani Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, i duelli verbali non mancheranno, l’aspetto astrale potrebbe spingervi a dire le cose esattamente come stanno e le parole essere parecchio taglienti. Non vi porrete problemi a far sapere cosa pensate di una situazione, ma se capite che l’atmosfera diventa parecchio elettrica, forse dovreste evitare. Utilizzate queste energie extra per risolvere i piccoli problemi, raggiungere in modo efficiente gli obbiettivi lavorativi della giornata.

Oroscopo domani Ariete 18 agosto amore

In coppia: giornata ricca di belle emozioni, il partner è tenero e dolce. Tutto vi sembra piacevole.

Soli: potete lanciarvi in una conquista romantica. Con i passaggi odierni darete il via a una relazione che non riserverà brutte sorprese.

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): tendenza a spendere e spandere

Oroscopo domani mercoledì 18 Leone umore

Con la congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, se ritenete che una persona in qualche modo si stia approfittando di voi, è probabile che oggi arrivi la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. Ciò che direte potrebbe essere molto forte, al punto che voi per primi rimarrete sorpresi. L’aspetto astrale, al contempo, vi spinge all’acquisto facile. Siate dunque consapevoli che potreste spendere e spandere portando notevole scompiglio nel budget.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: giornata in cui metterete le carte in tavola, chiarirete alcune questioni. Fatelo con dolcezza.

Soli: occhio agli incontri odierni: mantenete la lucidità. Qualcuno potrebbe mentirvi oppure voi prendere un abbaglio.

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non mischiatevi nelle discussioni

Oroscopo 18 agosto Sagittario: umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, dota il vostro segno di belle energie da impegnare nel lavoro, la motivazione per realizzare le vostre ambizioni. L’importante è che oggi non vi lascerete coinvolgere nei conflitti tra colleghi e superiori, poiché potreste rimetterci proprio voi. Inoltre, visto che siete parecchio loquaci, occhio a spifferare qualcosa che dovreste tacere… Concentratevi sulla realizzazione di qualcosa di positivo e utile, che richieda resistenza mentale.

Oroscopo domani Sagittario 18 agosto: amore

In coppia: se di recente vi siete sentiti trascurati/e dal partner, oggi per vendicarvi lancerete delle velenose frecciatine.

Soli: c’è chi vi corteggia, si dichiara. Prima di lanciarvi riflettete. Avete bisogno di sicurezza e stabilità.

