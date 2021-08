Oroscopo domani 18 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani mercoledì 18 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la ragione a tutti i costi



Oroscopo domani Toro umore

Una relazione personale o di lavoro, oggi potrebbe arrivare al punto di non ritorno: la situazione diventare intollerabile. Potreste sentirvi feriti, frustrati e dire cose che forse nemmeno pensate: il che non sarà d’aiuto ad appianare. Ciò che invece potrebbe fare la differenza è mollare il bisogno di avere ragione a tutti i costi, anche se sapete di non aver fatto nulla di sbagliato. Se invece avete commesso un errore, fate il primo passo e chiedete scusa.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: atmosfera armoniosa, con il partner regna la complicità, siete pieni di dolci attenzioni.

Soli: una persona sulla quale non avreste puntato un centesimo, oggi potrebbe dichiararsi. L’amore vi renderà euforici!

Oroscopo domani mercoledì 18 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): straordinaria energia mentale

Oroscopo domani mercoledì 18 agosto Vergine umore

La congiunzione Mercurio-Marte nel vostro segno vi dota di una straordinaria energia mentale. Anziché parlare a ruota libera, arrivare velocemente a conclusioni sbagliate e fare commenti spiacevoli, cercate di impegnarla in qualcosa di produttivo. Siete intraprendenti, sicuri di voi stessi e potete dare il via a qualsiasi progetto. E’ la giornata ideale, inoltre, per avere un colloquio di lavoro o un incontro importante: andrà tutto alla grande!

Oroscopo domani vergine per l’amore di mercoledì 18 agosto 2021

In coppia: non avrete voglia di parlare con il partner di alcuni problemi che vi preoccupano. Il che potrebbe creare una certa distanza.

Soli: possibile delusione da una persona che vi attrae da tempo: aspettate un gesto, un segnale ma per oggi non arriverà nulla.

Oroscopo domani mercoledì 18 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rendere pan per focaccia

Oroscopo di domani mercoledì 18 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se una persona oggi vi farà arrabbiare, con la congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, niente di più facile che potreste aver voglia di vendetta, di rendere pan per focaccia. In seguito potreste pentirvi, dunque meglio fare un respiro profondo, andare oltre: la situazione a quel punto si risolverà da sola. Potreste scoprire che impegnare parte di questa energia nell’esercizio fisico, in un sport, vi farà sentire più calmi e rilassati.

Oroscopo domani capricorno amore mercoledì 18 agosto

In coppia: l’atmosfera è serena, il partner potrebbe farvi una sorpresa. Ad esempio, una cenetta romantica a lume di candela.

Soli: volete vivere una storia seria e proprio per questo dovete evitare di lanciarvi tra le braccia del primo/a arrivato/a. Date tempo al tempo.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OCCHIO AI DUELLI VERBALI

GEMELLI:LIBERARVI DA SITUAZIONI STRESSANTI

CANCRO:LA SOLUZIONE A UN PROBLEMA

LEONE: TENDENZA A SPENDERE E SPANDERE

BILANCIA: IMPARARE A DIRE DEI “NO”

SCORPIONE:BATTUTE TAGLIENTI CON GLI AMICI

SAGITTARIO: NON MISCHIATEVI NELLE DISCUSSIONI

ACQUARIO:DIRE SPIACEVOLI VERITA’

PESCI: TIRARE FUORI I ROSPI