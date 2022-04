Oroscopo domani 18 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Potreste sentirvi sicuri di poter realizzare qualsiasi cosa, eppure la dissonanza Sole-Plutone indica che non sarà proprio facile. Alcuni ostacoli imprevisti potrebbero frenare il progresso, dunque meno complicati saranno gli obbiettivi, meglio sarà. E’ possibile che siate concentrati su questioni più entusiasmanti come un lavoro, una carriera o un’opportunità e, in tal caso, quando potete delegate.