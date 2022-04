Oroscopo domani 18 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La vostra situazione finanziaria potrebbe essere motivo di stress, evitate di aggravarlo spendendo inutilmente. In seguito ve ne pentireste… Per fortuna il buon aspetto Venere-Mercurio vi spingerà a esaminare il conto in banca e le abitudini quotidiane di spesa. Queste vibrazioni sono ottime anche per saldare eventuali debiti o farvi restituire una somma di denaro che avete prestato.

Con il buon aspetto Venere-Urano, in programma c’è qualche bella sorpresa nel settore finanze. Potreste, ad esempio, accedere online sul conto in banca e scoprire che è stata versata in anticipo una somma oppure arriverà un bonus, un risarcimento. Potrebbero anche esserci delle conversazioni positive riguardanti un aumento di stipendio o una promozione. In ogni caso, attenzione alla tendenza a buttare i soldi dalla finestra, generosi sì ma non indifferenti al valore del denaro.