Oroscopo domani 18 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): cambiare direzione?

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Gemelli è in dissonanza con Nettuno. Durante la mattinata concedetevi il permesso di prendere le cose con calma. Potreste chiedervi se nel lavoro vi trovate nel posto giusto o se per progredire sarebbe più saggio cambiare. In serata avrete conversazioni e arriveranno notizie importanti: una in particolare potrebbe farvi sorridere o persino farvi piangere di felicità. Cercate di aprirvi poiché gli scambi che avrete sicuramente vi metteranno di buonumore.

Oroscopo domani Ariete 18dicembre amore

In coppia: se state pensando di realizzare un progetto a due non esitare a farlo! E’ il vostro momento. Soli: ottimismo e spirito gioviale ti permettono di connettervi con gli altri. La curiosità vi spinge a legare con nuove persone. Brillate non passate inosservati. Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): è tempo di riflettere Oroscopo domani sabato 18 dicembre Leone umore

Negli ultimi sei mesi, potreste aver rafforzato o cambiato alcune amicizie. Potreste esservi avvicinati inaspettatamente a determinati colleghi. I contatti professionali si sono ampliati in nuove direzioni. Ora, con la Luna piena in Gemelli, è tempo di riflettere su questo percorso. Considerate tutto ciò che è accaduto e mettete in conto un prossimo e appagante successo e professionale!

Oroscopo domani sabato 18 dicembre Leone amore

In coppia: evitate di offendervi per un nulla, la relazione è tesa, e rischiate di rovinare la giornata…

Soli: questa scintillante Luna Piena, potrebbe dare il via a una storia d’amore con una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): di fronte a una scelta

Oroscopo 18 dicembre Sagittario: umore

La Luna Piena in Gemelli potrebbe mettervi di fronte a una scelta e toccherete con mano nessuno può decidere per voi, il timone è nelle vostre mani. Al vostro segno piace delegare e sapete farlo con maestria ma potrebbe trattarsi di una questione personale e non avrete idea di cosa sia meglio per voi. Prima di decidere qualcosa di rivoluzionario, il consiglio astrale è quello di riflettere e prendere tempo.

Oroscopo domani Sagittario 18 dicembre: amore

In coppia: potreste desiderare più gesti di tenerezza ma allora che aspettate a fare voi il primo passo?

Soli: un flirt o un’attrazione è possibile. La voglia di vivere momenti di passione sarà soddisfatta.

