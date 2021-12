Oroscopo domani 18 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna Piena nel vostro segno, annuncia che dovete esprimere apertamente le emozioni, condividerle senza paura con le persone a cui volete bene. Se c’è una questione che avevate intenzione di affrontare, indipendentemente dal fatto che volevate parlare o meno, potrebbe comunque essere tirata fuori. E proverete un senso di liberazione. Al contempo, in buon aspetto con Giove, il Plenilunio potrebbe far arrivare una proposta di lavoro.

In coppia: i pianeti favoriscono il dialogo. Smettete di pensare che il partner non riconosca ciò che fate per lui/lei…

Oroscopo domani Bilancia di sabato 18 dicembre: umore

Con il Plenilunio in Gemelli è una giornata particolarmente stimolante, emergerà ancora di più la capacità di entrare in contatto con chi vi circonda. L’atteggiamento, la vostra calma e leggerezza sugli altri agiscono come un raggio di luce, soprattutto se stanno attraversando un momento difficile. Il consiglio è di stare accanto a chi vi fa sentire bene ed evitare chi cerca di oscurare la vostra luminosità. Oroscopo domani Bilancia di sabato 18 dicembre: amore

In coppia: esprimete l’amore: anche se la relazione è di lunga data non bisogna mai dimenticare di dire “ti amo”.

Soli: con Venere in Capricorno potreste non sentirvi pronti a dare il via a una storia con una persona ma potete pur sempre conoscerla meglio. Oroscopo domani 18 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): inviti divertenti

Oroscopo domani Acquario di sabato 18 dicembre: umore

Con il Plenilunio in Gemelli, la vita sociale è al centro della scena e sarete impegnati in vari eventi, arriveranno inviti divertenti ed è probabile che parteciperete volentieri. Diciamo che è probabile poiché potreste anche aver voglia di concentrarvi su qualcosa che vi sta a cuore, che vi appassiona. E in effetti potrebbe avere il potere di ricaricare le batterie e comunque vi divertirete.

Oroscopo domani Acquario di sabato 18 dicembre: amore