Oroscopo domani 18 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: grazie a Venere in Capricorno, la complicità con il partner è totale.

Soli: affascinanti, gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste a tutto campo. . Oroscopo domani sabato 18 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): pensare alle vostre esigenze Oroscopo domani sabato 18 dicembre Vergine umore

Il vostro è un segno che nel lavoro e nella vita personale è sempre disposto a fare più del dovuto. A volte per soddisfare le esigenze del boss o dei familiari vi fate carico di numerose responsabilità e dedicate poco tempo a voi stessi. Con il Plenilunio in Gemelli se avete esagerato potreste avvertire lo stress. In questo caso fatevi un regalo: per una volta pensate alle vostre esigenze.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 18 dicembre 2021 In coppia: il romanticismo non è al top, preferirete dimostrare l’amore in modo pratico.

Soli: c’è chi è attratto da voi, vi pensa, desidera avervi accanto. Dichiarazione in vista! Oroscopo domani sabato 18 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): irrequieti Oroscopo di domani sabato 18 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna Piena in Gemelli sosta nel vostro settore del lavoro e del benessere. Potreste sentirvi irrequieti, per quanto proverete a placare la mente, i pensieri continueranno a girare come criceti nella ruota. Praticare esercizio fisico potrebbe essere un modo per canalizzare le energie: vi sentirete più calmi e leggeri. Infine, evitate di mettere le distanze tra voi e gli amici, i familiari, anche se potreste farlo senza nemmeno rendervene conto.